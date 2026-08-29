Супруг Валентины Хамайко назвал точную дату, когда украинцы снова смогут летать из аэропорта Борисполь

Валентина Хамайко с мужем

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Супруг телеведущей Валентины Хамайко, военнослужащий и бизнесмен Андрей Онистрат предсказал, когда украинцы снова смогут воспользоваться рейсами из аэропорта Борисполь.

Во время интервью мужчине задали вопрос о будущем гражданской авиации в Украине. Военный не стал долго размышлять над ответом. Он сразу назвал конкретный срок. По его мнению, осталось ждать четыре года. В то же время подробно объяснять, почему он убежден именно в таком прогнозе, Онистрат не стал.

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«Через четыре года украинцы смогут летать из Борисполя», — заявил супруг Валентины Хамайко в ходе беседы в рамках проекта «55 на 5».

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Валентина Хамайко с мужем / © instagram.com/valentinakhamaiko

Андрей Онистрат имеет собственный опыт службы и не понаслышке знает, какой ценой Украина отстаивает своё будущее. Он вступил в ряды защитников через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения. Сначала военный служил в Центре специальных операций «Альфа», а затем продолжил службу в Сухопутных войсках. Со временем он также получил офицерское звание.

Ранее Онистрат уже высказывался о том, что, по его мнению, может стать важным условием завершения войны. В частности, военный связывал это с вопросом языка.

«Я всегда говорю: война закончится, когда вы перестанете говорить по-русски. Серьёзно, честно. Как только вы перестанете думать на русском языке, война сразу закончится. Они думают, что я сумасшедший», — поделился своим мнением защитник.

Андрей Онистрат с сыном

Андрей Онистрат пережил личную трагедию во время полномасштабной войны. Вместе с ним Украину защищал его сын Остап. В 2023 году 21-летний военный погиб в районе Угледара в Донецкой области. Впоследствии Онистрат откровенно рассказывал, что после потери сына винил себя в трагедии, в частности из-за того, что не согласился на перевод юноши в спецподразделение Kraken ГУР.

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А уже в июле этого года супруг Валентины Хамайко сообщил о решении уйти с военной службы. По словам Онистрата, он подал рапорт об увольнении после попытки перевести его на другую должность, которую сам военный иронично назвал работой «главного бумагомастера».

Напомним, недавно Валентина Хамайко показала свою красавицу-дочь от Онистрата и удивила всех её значительными достижениями.

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