Супруга ADAM после смерти звезды щемяще обратилась к нему и довела до слез

ADAM и его жена

Жена певца ADAM, настоящее имя которого Михаил Клименко, впервые после его смерти вышла на связь.

Так, на странице в Instagram Александра Норова написала пост об огромной потере любви всей своей жизни. Как известно, артисты всегда были рядом и в жизни, и в творчестве. Поэтому это полностью разбило сердце жены звезды. Она искренне обратилась к покойному музыканту и поблагодарила за пройденный путь и чувства, часть из которых они успели положить на ноты.

«Миша, мой Миша, мой Мишель, я благодарю Бога за эту любовь, которую подарил нам с тобой. Я благодарю тебя за эти невероятные песни о нашей любви — они навсегда, ты навсегда! Каждая песня ADAM — это наша с тобой жизнь, каждое слово из жизни, невероятно тонкого чувства любви, красивого и чистого. Я тебя благодарю, благодарю… Навсегда и не убежать. С тобой я. Со мной ты», — довела до слез вдова.

В комментариях поклонники творчества ADAM поддержали Александру и семью и выразили свои искренние соболезнования. В то же время фаны поблагодарили за песни, которые еще надолго останутся в памяти и будут жить вечно.

Ваша любовь навсегда поселилась в наших сердцах. Желаю сил и искренне сочувствую

Сочувствую вашему горю, страшная потеря. Спасибо за музыку, за любовь в каждом слове и ноте. Светлая память Мише. Сил Вам и всем близким

Нет слов. Нам очень жаль. Очень. Но это даже не крошка, по сравнению с твоей любовью

Напомним, о смерти Михаила Клименко стало известно 7 декабря. Его сердце остановилось от последствий туберкулезного менингита. За несколько недель до смерти звезда впал в кому. И, к сожалению, в возрасте 38 лет умер. Уже известны дата и место прощания с ADAM.