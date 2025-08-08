Супруга актера-военного Дмитрия Совы высказалась об их заработках и финансовых трудностях

Дмитрий Сова и Дарья Легейда / © instagram.com/daryaleheida

Реклама

Украинская актриса театра и кино Дарья Легейда впервые за долгое время откровенно рассказала о заработках и основных расходах.

Звезда призналась, что сейчас почти не тратит средства на одежду, ограничивается в косметике. Зато наибольшие расходы приходятся на продукты питания и корм для домашних любимцев, а также на топливо. Подытоживая, она признала, что несмотря на это, средств ей все равно не хватает.

"Я не люблю деньги — я люблю возможности, которые они дают. Люблю покупать за них книги, обучение, важные знания. На одежду я почти не трачусь. Я не стыжусь покупать на секондах, стоках. Какие-то очки или сумку еще могу купить. Косметика только уходовая, потому что почти не крашусь. Единственное что — еда. Я очень люблю вкусно поесть. На котов у нас очень много уходит. Поэтому зарплаты на месяц в театре мне не хватает. Трудно. Но я знаю, что люди живут и на меньшие деньги", — подчеркнула Легейда в интервью Алине Доротюк.

Реклама

Дарья Легейда / © instagram.com/daryaleheida

Знаменитость также рассказала, что иногда помогает маме и бабушке или же может и сама даже обратиться к ним за помощью в критической ситуации. В то же время Дарья призналась, что во время военной службы мужа Дмитрия Совы именно она покрывала большинство расходов в семье. Сейчас он вернулся в Киев и работает в первом центре рекрутинга Сухопутных войск ВСУ. Кроме того, постепенно возвращается к съемкам, поэтому финансовое положение в семье налаживается.

Напомним, недавно защитник "Азовстали", морпех Михаил Дианов признался, как сейчас зарабатывает и на какие средства живет.