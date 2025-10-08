Супруга Болдуина удивила причиной, по которой могла покинуть актера: "Он был очень злым"

Алек Болдуин и его жена Гилария / © Associated Press

Реклама

Жена известного голливудского актера Алека Болдуина, Хилария, откровенно рассказала о начале их романа и как относится к его бывшей — актрисе Ким Бейсингер.

Так, в подкасте "Not Skinny But Not Fat" Хилария призналась, что сразу очертила для себя границы, когда узнала, что у Алека есть дочь от предыдущего брака — Айрленд. В частности, в начале отношений выдвинула возлюбленному серьезный ультиматум и могла уйти от него, если бы девочка не восприняла ее. Все это из-за того, что для нее было очень важно уберечь отношения папы с дочкой.

"Прежде чем я познакомилась с ней, я сказала Алеку: "Если я ей не понравлюсь, тогда я уйду, потому что я могу причинить боль семье". А он разозлился. Он был тогда очень на меня зол. Он злится на меня, когда я и сейчас это говорю", — вспомнила жена актера.

Реклама

Алек Болдуин и его бывшая жена Ким Бейсингер / © Getty Images

По словам Хиларии, она всегда старалась вести себя с большим уважением к Ким Бейсингер и не вмешиваться в связь между Алеком, его бывшей женой и их дочерью: "Всегда понимала, что есть Алек, Айрленд и Ким. А я могу прийти и быть гостьей. Если меня примут — замечательно. Но я должна быть достаточно сильной сама по себе и не "метить территорию".

Звезда отметила, что отношения с Айрленд не стали мгновенно близкими, ведь она пришла в жизнь девушки, когда той было уже 15-16 лет. Однако со временем между ними образовалась теплая родственная связь.

"Айрленд восприняла меня такой, какая я есть. Она видит, как я беспокоюсь о ее папе, семье и о ней. Нам очень повезло иметь прекрасные отношения — и это не просто удача, а работа над балансом", — подчеркнула Хилария.

Алек Болдуин и его дочь Айрленд / © instagram.com/irelandbasingerbaldwin

Стоит отметить, что даже отношения самого Алека Болдуина с дочерью были не всегда простыми. В частности, в 2007 году произошел громкий скандал после того, как в Сеть попала его голосовая запись, в которой актер назвал Айрленд, которой тогда было 11 лет "безмозглой маленькой свиньей". Но со временем семейные отношения пошли вверх, ведь Алек признал свою вину и возобновил общение с первенцем. Кстати, Айрленд и сама в 2023 году стала мамой в возрасте 27 лет.

Реклама

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua рассказывала о личной жизни звездной семьи Елены и Тараса Тополи — как познакомилась пара, какие кризисы они пережили и какая договоренность их спасает сейчас.