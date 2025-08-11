Супруга Кошевого с их двумя дочерьми очаровала фото в купальниках на море

Евгений Кошевой с женой и дочерьми / © instagram.com/yalta_k

Супруга актера Студии "Квартал 95" Евгения Кошевого впервые за долгое время показала сразу двух их дочерей.

Так, Ксения Кошевая в фотоблоге похвасталась их отдыхом на море. Звездная мама наделала фото с Варварой и Серафимой на фоне живописного пейзажа и показала, как девушки выглядят сейчас. На черно-белом снимке все втроем они позируют в купальниках и с закрытыми глазами.

Супруга Кошевого не стала подписывать кадр, но за нее это сделали юзеры, засыпав семейство комплиментами.

Три грации, три характера, три разные, но такие родные

Одесса прекрасна!

Красавицы

К слову, в этом году Варвара Кошевая будет поступать в университет. Недавно ее отец Евгений делился, что сначала подросток планировала поступать за границу, но впоследствии изменила планы с фокусом на вуз в родном Киеве.

