- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 358
- Время на прочтение
- 1 мин
Супруга Кошевого с их двумя дочерьми очаровала фото в купальниках на море
Ксения Кошевая впервые за долгое время показала подросших Варвару и Серафиму.
Супруга актера Студии "Квартал 95" Евгения Кошевого впервые за долгое время показала сразу двух их дочерей.
Так, Ксения Кошевая в фотоблоге похвасталась их отдыхом на море. Звездная мама наделала фото с Варварой и Серафимой на фоне живописного пейзажа и показала, как девушки выглядят сейчас. На черно-белом снимке все втроем они позируют в купальниках и с закрытыми глазами.
Супруга Кошевого не стала подписывать кадр, но за нее это сделали юзеры, засыпав семейство комплиментами.
Три грации, три характера, три разные, но такие родные
Одесса прекрасна!
Красавицы
К слову, в этом году Варвара Кошевая будет поступать в университет. Недавно ее отец Евгений делился, что сначала подросток планировала поступать за границу, но впоследствии изменила планы с фокусом на вуз в родном Киеве.
Напомним, недавно дочь ведущей Ольги Фреймут Злата Митчелл показала их семейные приключения в Карпатах. Девушка призналась, на какую авантюру согласилась во время отдыха в Украине.