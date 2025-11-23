Супруга Козловского показала их подросшего годовалого сына и восхитила его разговором

Виталий Козловский с семьей / © instagram.com/vkozlovsky_music

Супруга украинского певца Виталия Козловского показала их подросшего сына.

Так, в фотоблоге звезда поделился милым видео с Оскаром. Годовалый мальчик заметно подрос и уже уверенно разговаривает. Один из диалогов записала Юлия Бакуменко и прислала его звездному мужу. Она спросила у Оскара о деятельности папы и насколько он любит его. Мальчик в ответ забавно ответил «поехал на работу и поет „Мала“». А напоследок пожелал папе спокойной ночи словами «байкай, папа» и лег на подушку.

В свою очередь растроганный Козловский поделился таким личным видео с поклонниками в сторис. Вместо слов он только оставил эмоджи в форме горящего сердца. Поэтому, вероятно, с такими сообщениями от семьи на гастролях певец не чувствует себя одиноко.

Отметим, еще в прошлом году в феврале певец сообщил о рождении сына. Кроме того, признал, что женился на своей пиарщице Юлии Бакуменко и именно она подарила ему первенца. Оскару в следующем году в феврале уже исполнится два года.

