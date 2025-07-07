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Супруга Козловского в купальнике очаровала фигурой и показала свой отдых с сыном
Семейство наслаждается летом в бассейне.
Жена украинского певца Виталия Козловского похвасталась отдыхом с их сыном Оскаром.
Так, Юлия Бакуменко в фотоблоге поделилась серией счастливых семейных фото из загородного дома с бассейном. На кадрах она засветила свою стройную фигуру в купальнике и показала досуг с сыночком.
В частности, Юлия с Оскаром поразвлекалась не только возле бассейна, но и пошли на поле, чтобы увидели домашних животных. Также под открытым небом занимались различными развивающими упражнениями и чтением. Кроме того, свободное время жена певца провела за вкусными блюдами.
Также во время отпуска семья Козловского встретилась с родными. Юлия показала, как быстро пролетело время и выросли дети на фото разной давности. Невооруженным глазом заметно, как за год изменился Оскар.
В комментариях подписчики и звездные друзья семьи пожелали им отличного отдыха и засыпали эмоджи в форме сердец.
Вы очень красивые. Хорошего вам отдыха
Вы замечательная семья
Какие вы классные!
Напомним, недавно свой летний отдых показала певица Маша Кондратенко. Артистка соблазнительно попозировала в купальнике.