Супруга Макацарии раскрыла подробности третьих родов и растрогала, как сын встретил младшую сестру

Иракли Макацария с женой и сыном / © instagram.com/maqatsa

Реклама

Экс-герой романтического реалити «Холостяк», грузинский бизнесмен Иракли Макацария с недавних пор стал многодетным отцом.

Его младшая на 17 лет жена Лиза Чичуа в Грузии родила дочь, которую назвали Кето. Некоторое время блогерша восстанавливалась после естественных родов и теперь пообещала дать ответы на самые интересные вопросы.

Так, в фотоблоге возлюбленная шоумена впервые рассказала юзерам, что их третий ребенок родился с весом 3500 г. При появлении маленькой Кето на свет рядом с Лизой были самые родные — ее мама и муж Иракли. И за легкость всего пути она особенно поблагодарила врача частной клиники.

Реклама

Дочь Иракли Макацария / © instagram.com/lizachichuaa

Также избранница бизнесмена поделилась, как новорожденную встретили ее старший брат Георгий и сестра Нина. По словам Чичуа, обошлось без вражды и ревности. И в качестве подтверждения этому она опубликовала фото, как ее старший сын мило созерцает спящую Кето. Правда, лицо девочки звезда пока не показывает.

Сын и дочь Иракли Макацария / © instagram.com/lizachichuaa

Напомним, Иракли Макацария и Лиза Чичуа вместе с 2021 года, а летом 2022-го официально поженились. Супруги воспитывают троих детей — сына Георгия и дочерей Нино и Кето. В то же время лица девочек родители пока не показывают публике.

Новости партнеров