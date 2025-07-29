Супруга Мирошниченко впервые отвела 3-летнего приемного сына в сад и рассказала о его реакции

Инна Мирошниченко с сыном / © instagram.com/_inna_mi_

Реклама

Жена ведущего Тимура Мирошниченко рассказала о новом этапе в жизни их приемного сына Марселя, которому в августе исполнится четыре года.

В фотоблоге Инна Мирошниченко откровенно рассказала, что в последние дни заметила за сыночком эмоциональный кризис. По словам многодетной мамы, Марсель начал вести себя противоречиво — просит есть и сразу отказывается, говорит, что хочет спать, но при этом протестует. И все это перед его первым днем в саду.

"У Марселя сегодня первый день в садике. Мы всех провели, позавтракаем и поедем знакомиться. Начинаем с одного часа. Дорога в сад была длинная, потому что каждый шаг — новая мысль хочу или не хочу", — призналась Инна.

Реклама

Сын Тимура Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Первый визит Инна решила сделать максимально мягким для Марселя — начала с игровой площадки, которую сын уже знал. Однако не все пошло по плану: мальчик испугался, расплакался и просился домой. Семья решила не давить и поехала. Но уже по дороге мальчик неожиданно сам зашел в группу и присоединился к играм с детьми. Это стало для мамы настоящей неожиданностью.

"Мы начали с улицы. Потому что эту площадку он знает, два года здесь занимается с логопедом и играет после занятий. Но не все пошло по плану. Напугался, в итоге влез на руки и начал плакать и проситься "домой". Ну мы пошли. Потому что кто знает, какие триггерные точки задела эта тусовка. Но по дороге к машине он сам зашел в группу и пошел играть. Так ему нравится гораздо больше", — поделилась многодетная мама.

Сын Тимура Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Сын и дочь Тимура Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Напомним, недавно Инна Мирошниченко порадовала прогрессом старшей приемной дочери Ангелины и раскрыла, какая вещь ей пошла на пользу.