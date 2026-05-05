Супруга MONATIK показала редкие фото самого младшего сына: как выглядит Леон

MONATIK с женой и сыновьями / © instagram.com/irishamonatik

Супруга украинского певца MONATIK - Ирина - поделилась трогательными кадрами с их младшим сыном Леоном и растрогала Сеть.

Избранница артиста редко показывает малыша публике, поэтому новые фотографии вызвали особый интерес среди подписчиков. На фото Ирина позирует дома вместе с сыном, нежно держа его на руках. Правда, лицо мальчика, как и раньше, не демонстрируют — он появляется в кадре со спины.

Судя по новым снимкам, маленький Леон, которому уже почти полтора года, заметно подрос. Ирина предстала в стильном образе и устроила импровизированную фотосессию в разных уголках их дома, передавая теплую семейную атмосферу.

«В моей материнской прайм эре», — лаконично подписала кадры возлюбленная MONATIK.

Ирина Монатик с сыном / © instagram.com/irishamonatik

В комментариях пользователи засыпали семью комплиментами, восхищаясь нежными моментами и теплом, которые излучают фото.

Напомним, супруги MONATIK воспитывают троих сыновей. Кроме самого младшего Леона, у них есть старшие дети — Даниил и Платон. Парни чаще появляются вместе с родителями на публике и уже не скрывают лиц.

Напомним, недавно MONATIK прошел военную подготовку на Сумщине. Певец почувствовал на себе обязанности десантника и записал особую песню с защитниками.

