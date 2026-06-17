Супруга MONATIK растрогала танцами певца с годовалым сыном Леоном дома

MONATIK с семьей / © instagram.com/monatik_official

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Супруга украинского певца MONATIK — Ирина Монатик— поделилась редкими семейными снимками с артистом и их младшим сыном Леоном.

В своём Instagram возлюбленная исполнителя показала, как Дмитрий проводит время с полуторагодовалым сыном дома. Трогательные кадры появились именно в день премьеры нового клипа артиста на песню «Тому що…», которая стала первой частью музыкальной трилогии.

На кадрах маленький Леон вместе с папой танцует под новую композицию, а рядом с ними — домашний питомец семьи. Ирина не скрывала восхищения новой работой мужа и призвала поклонников посмотреть премьеру.

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MONATIK с сыном Леоном / © instagram.com/irishamonatik

MONATIK с сыном Леоном / © instagram.com/irishamonatik

«Мы рады невероятной премьере. Это такая прекрасная работа, дарящая столько радости и счастья. Убедитесь в этом сами. Более того, это Акт 1 «Утро свадьбы» неожиданной трилогии. Мы ещё много всего приготовили впереди», — поделилась Ирина.

Сам MONATIK не остался в стороне и трогательно отреагировал на видео своей жены: «Вся моя жизнь». Тем временем поклонники засыпали семью теплыми словами и комплиментами, а также поделились впечатлениями от новой песни певца.

Очень классная работа! Посмотрела клип уже несколько раз

Милее и музыкальнее сегодня мы уже ничего не увидим

Какие вы замечательные

Напомним, в конце 2024 года Дмитрий и Ирина стали родителями в третий раз. Супруги сообщили о рождении сына накануне Рождества и раскрыли, что мальчика назвали Леоном. Также возлюбленные воспитывают двух старших сыновей — Данила и Платона.

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