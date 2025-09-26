Супруга Монатика показала первые шаги их 9-месячного сына и как подросли старшие дети

Дмитрий Монатик с семьей / © пресс-служба MONATIK

Жена популярного украинского певца MONATIK — Ирина Монатик — показала их самого младшего сына Леона.

В фотоблоге избранница шоумена рассказала, что на днях побывала на открытии интерактивной выставки в Киеве. Компанию Ирине составили ее сразу трое сыновей — старший Платон, Даниил и младший Леон. Как оказалось, 9-месячный малыш уже уверенно стоит на ножках и постепенно учится ходить. Звездная мама поделилась соответствующим кадром с фанами. Счастливая Ирина попозировала с мальчиком, держа его за руку на фоне импровизированного поля.

Ирина Монатик с сыном / © instagram.com/irishamonatik

В то же время жена певца запечатлела их старших сыновей и как пристально они рассматривали различные инсталляции, посвященные Украине и национальной идентичности. Заметно, что Платон и Даниил уже также подросли и повзрослели. Между тем Ирина отметила, что вся семья осталась в восторге от увиденного.

Сыновья Дмитрия Монатика / © instagram.com/irishamonatik

Сыновья Дмитрия Монатика / © instagram.com/irishamonatik

"Ukraine Wow — фантастическая выставка! Очень сильно рекомендую! Безграничная благодарность Ярославе Гресь, команде и всем, кто делает все возможное, чтобы украинцы знали свою историю и гордились своими людьми. Приходите, получите хорошие эмоции!" — поделилась эмоциями возлюбленная артиста.

