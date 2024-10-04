Супруга Остапчука насмешила конфузом, который произошел в начале их романа: "Думал, я очень странная"

Украинский ведущий Владимир Остапчук и его жена, блогерша Екатерина Полтавская 4 октября празднуют годовщину знакомства.

Так, два года назад шоумен впервые встретился с будущей женой. Однако оказалось, что их романа могло бы и не быть. В частности, по случаю праздника Екатерина призналась, как поначалу пыталась всячески откреститься от второго свидания. И сделала это довольно забавным способом, ответив на предложение выпить кофе утром, что у нее нет такой утренней привычки. Владимир же не растерялся и предложил пойти на ужин. Больше возлюбленные не расставались и стали жить вместе.

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская / Фото: instagram.com/poka.tya

"После первого свидания он позвонил мне и пригласил на кофе, а я не хотела второй встречи, поэтому у меня было две секунды, чтобы придумать, почему я не пойду, и поэтому я не придумала ничего умнее, чем сказать: "А я не пью кофе… утром". Он ответил, что окей, но потом, когда мы встретились, сказал, что подумал, что я очень странная, ведь если кофе и пьют, то именно утром. Как вы понимаете, с фантазией у меня проблемы, поэтому, когда он вечером предложил пойти на ужин, "отмазаться" не получилось – и вот так и живем уже вместе два года", — поделилась Екатерина.

В свою очередь ведущий лаконично добавил, что любит возлюбленную, несмотря ни на что: "Как хорошо, что у тебя плохая фантазия. Люблю".

Напомним, недавно Екатерина Остапчук похвасталась ценным подарком от мужа за 30 тыс. грн.

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