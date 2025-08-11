- Дата публикации
Супруга Остапчука похвасталась кольцом за десятки тысяч долларов, с которым ведущий ей делал предложение
Екатерина поделилась еще одним неожиданным предложением от мужа.
Жена украинского ведущего Владимира Остапчука показала кольцо, с которым он ей сделал предложение.
Неделями ранее Екатерина Остапчук поделилась, что осуществила заветную мечту, когда муж сделал ей предложение с кольцом за несколько десятков тысяч долларов. Несмотря на долгое время в браке и рождение сына, которому сейчас восемь месяцев, возлюбленные воссоздали тот самый незабываемый романтический этап.
Счастливая Екатерина в фотоблоге показала роскошное кольцо с большим бриллиантом и рассказала, почему же на самом деле предложение состоялось уже после официального заключения брака. По словам жены Остапчука, в свое время шоумен предложил ей расписаться без какого-либо кольца с предлоджением перед тем. Поэтому одна из мечт ее жизни не была воплощена. В результате муж исправил ситуацию и вручил ей кольцо.
Более того, теперь Владимир оригинально выкрутился и во время признания предложил возлюбленной обвенчаться. Блогерша говорит, что с ответом пока не определилась.
"Я сказала "да"!" Как вы знаете, я не получала предложения руки и сердца. Мы просто сидели на диване и Вова сказал: "А давай завтра распишемся?" И расписались. Но я, как и большинство девушек, конечно, хотела кольцо и чтобы он стал на одно колено, поэтому недавно я получила предложение обвенчаться. Еще думаю... Но мы уже давно женаты", — написала Екатерина.
