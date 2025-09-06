ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
586
Время на прочтение
2 мин

Супруга Остапчука похвасталась подарком за более 500 тыс. грн от мужа и раскрыла договоренность

Екатерина наделала милых фото с сыном и новым элитным аксессуаром.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Владимир Остапчук с женой

Владимир Остапчук с женой / © instagram.com/vova_ostapchuk

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука сообщила о роскошном подарке от возлюбленного.

В своем Telegram-канале блогерша Екатерина Остапчук сначала держала интригу своим признанием, а затем в Instagram продемонстрировала новую сумку. Так, телеведущий не пожалел денег и презентовал 25-летней жене дорогую сумку Hermès Birkin с золотой фурнитурой. По данным из открытых источников ее стоимость в Европе стартует от 10 тыс. евро до 13-15 тыс. евро в зависимости от кожи и отделки.

Блогерша решила продемонстрировать красоту аксессуара вместе с сыночком Тимофеем. Вместе они попозировали с сумкой в просторном доме. В то же время Екатерина призналась, что она уже договорилась с Владимиром о том, что не будет требовать подарков на ближайшие несколько лет на важные праздники.

Екатерина Остапчук с сыном

Екатерина Остапчук с сыном

Сын Владимира Остапчука

Сын Владимира Остапчука

Сторис Екатерины Остапчук

Сторис Екатерины Остапчук

"Не могу сдержаться, расскажу. Вова сделал мне подарок. Договорились, что это и на Новый год, и на следующий день рождения. Ну, это я так пообещала. Birkin 35 — очень советую мамочкам, чтобы носить бутылочки и подгузники", — в шутку написала Екатерина.

В комментариях подписчики порадовались за Екатерину и оценили ее подарок:

  • Красота. Катя, искренние поздравления

  • Пусть там еще всегда будет место для новых подарков

  • Ну это очень круто! Я бы тоже согласилась, чтобы это был подарок подарков на год вперед. Это весомый компромисс

Напомним, недавно ведущий Константин Грубич показал свою жену Светлану и как она провела время с их двумя детьми в Киеве.

Дата публикации
Количество просмотров
586
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie