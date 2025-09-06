Супруга Остапчука похвасталась подарком за более 500 тыс. грн от мужа и раскрыла договоренность

Владимир Остапчук с женой / © instagram.com/vova_ostapchuk

Реклама

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука сообщила о роскошном подарке от возлюбленного.

В своем Telegram-канале блогерша Екатерина Остапчук сначала держала интригу своим признанием, а затем в Instagram продемонстрировала новую сумку. Так, телеведущий не пожалел денег и презентовал 25-летней жене дорогую сумку Hermès Birkin с золотой фурнитурой. По данным из открытых источников ее стоимость в Европе стартует от 10 тыс. евро до 13-15 тыс. евро в зависимости от кожи и отделки.

Блогерша решила продемонстрировать красоту аксессуара вместе с сыночком Тимофеем. Вместе они попозировали с сумкой в просторном доме. В то же время Екатерина призналась, что она уже договорилась с Владимиром о том, что не будет требовать подарков на ближайшие несколько лет на важные праздники.

Реклама

Екатерина Остапчук с сыном

Сын Владимира Остапчука

Сторис Екатерины Остапчук

"Не могу сдержаться, расскажу. Вова сделал мне подарок. Договорились, что это и на Новый год, и на следующий день рождения. Ну, это я так пообещала. Birkin 35 — очень советую мамочкам, чтобы носить бутылочки и подгузники", — в шутку написала Екатерина.

В комментариях подписчики порадовались за Екатерину и оценили ее подарок:

Красота. Катя, искренние поздравления

Пусть там еще всегда будет место для новых подарков

Ну это очень круто! Я бы тоже согласилась, чтобы это был подарок подарков на год вперед. Это весомый компромисс

Напомним, недавно ведущий Константин Грубич показал свою жену Светлану и как она провела время с их двумя детьми в Киеве.