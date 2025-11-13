Супруга Остапчука похвасталась ценным кольцом от ведущего и заговорила об их венчании

Владимир Остапчук с женой Екатериной / © instagram.com/poka.tya

Реклама

Жена телеведущего Владимира Остапчука заявила о планах обвенчаться.

Так, в Instagram блогерша Екатерина поделилась, что вместе с возлюбленным уже сделала первый шаг — обновили обручальные кольца. Такая смена украшений стала скорее эстетической, чем символической. По ее словам, у Владимира было классическое обручальное кольцо, которое пара решила обновить, сделав дизайн более современным и украсив бриллиантами. И уже весной следующего года супруги запланировали церковный обряд.

«Забрали новые обручальные кольца. Вове обновили, потому что у него самое простое. А мне за компанию. Приурочили это к венчанию, которое планируем весной. Мне только дай повод придумать для подарка, вы же знаете», — поделилась Екатерина со свойственным ей юмором.

Реклама

Сторис Екатерины Остапчук

Блогерша уже продемонстрировала собственное кольцо, подчеркнув, что все бриллианты натуральные, а самый большой камень — от ювелирного бренда Tiffany. Кольцо Владимира пара пока не показывает.

«Подходят мне бриллианты», — подписала Екатерина, любуясь роскошным украшением.

Сторис Екатерины Остапчук

Напомним, недавно певец Святослав Вакарчук прекратил скрывать личную жизнь. Редакция сайта ТСН.ua рассказала, что известно о его двух браках, детях и разводе.