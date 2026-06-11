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Супруга Остапчука после переезда в Канаду похвасталась покупкой авто за более чем 3 млн грн
Семья все больше адаптируется к жизни за океаном.
Украинский шоумен Владимир Остапчук и его жена Екатерина похвастались ценной покупкой после эмиграции в Канаду.
Так, блогерша в своем Instagram рассказала, что с мужем приобрела новый Mercedes-Benz GLE белого цвета с бежевым салоном. По данным из открытых источников, стоимость такой модели на канадском рынке может стартовать от 3,8 млн грн в зависимости от комплектации.
Екатерина уже успела сделать несколько фото возле новой машины и пошутила, что теперь имеет достаточно опыта, чтобы спорить о преимуществах различных марок машин. Ранее семья пользовалась автомобилями BMW и Range Rover.
«Как всегда с рандомной новостью: приехали на выдачу машины. У меня были BMW и Range Rover. Теперь — Mercedes. Могу участвовать в срачах по поводу всех марок!» — написала жена шоумена.
После получения ключей супруги отправились праздновать масштабную покупку. Судя по постам Екатерины, семья постепенно обустраивает быт на новом месте и привыкает к жизни за океаном.
Недавно Остапчуки также сменили жилье. После непродолжительного проживания во временном доме они переехали в более просторный дом, который арендуют в Канаде. Екатерина уже делится идеями по обновлению интерьера и делает соответствующие заказы мебели и декора.
Напомним, в конце мая Владимир Остапчук вместе с женой Екатериной и годовалым сыном Тимофеем выехал в Канаду, где проживают его двое старших детей от первого брака. Перед переездом супруги распродали часть имущества в Украине, в частности автомобили. В то же время эмиграция шоумена активно обсуждалась в Сети на фоне длительных публичных споров между его нынешней женой и бывшей женой Кристиной Горняк, а также после резонансных заявлений нотариуса о причинах их развода.