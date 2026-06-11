Супруга Остапчука после переезда в Канаду похвасталась покупкой авто за более чем 3 млн грн

Владимир Остапчук с женой Екатериной

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Украинский шоумен Владимир Остапчук и его жена Екатерина похвастались ценной покупкой после эмиграции в Канаду.

Так, блогерша в своем Instagram рассказала, что с мужем приобрела новый Mercedes-Benz GLE белого цвета с бежевым салоном. По данным из открытых источников, стоимость такой модели на канадском рынке может стартовать от 3,8 млн грн в зависимости от комплектации.

Екатерина уже успела сделать несколько фото возле новой машины и пошутила, что теперь имеет достаточно опыта, чтобы спорить о преимуществах различных марок машин. Ранее семья пользовалась автомобилями BMW и Range Rover.

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«Как всегда с рандомной новостью: приехали на выдачу машины. У меня были BMW и Range Rover. Теперь — Mercedes. Могу участвовать в срачах по поводу всех марок!» — написала жена шоумена.

Екатерина Остапчук показала новую машину

Екатерина Остапчук показала новую машину

После получения ключей супруги отправились праздновать масштабную покупку. Судя по постам Екатерины, семья постепенно обустраивает быт на новом месте и привыкает к жизни за океаном.

Недавно Остапчуки также сменили жилье. После непродолжительного проживания во временном доме они переехали в более просторный дом, который арендуют в Канаде. Екатерина уже делится идеями по обновлению интерьера и делает соответствующие заказы мебели и декора.

Напомним, в конце мая Владимир Остапчук вместе с женой Екатериной и годовалым сыном Тимофеем выехал в Канаду, где проживают его двое старших детей от первого брака. Перед переездом супруги распродали часть имущества в Украине, в частности автомобили. В то же время эмиграция шоумена активно обсуждалась в Сети на фоне длительных публичных споров между его нынешней женой и бывшей женой Кристиной Горняк, а также после резонансных заявлений нотариуса о причинах их развода.

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