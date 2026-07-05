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- Гламур
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Супруга Остапчука после выезда из Украины честно призналась, не жалеет ли об эмиграции в Канаду
Екатерина поделилась эмоциями от нового дома.
Жена украинского ведущего Владимира Остапчука — блогер Екатерина — рассказала о новой странице жизни в Канаде.
Как известно, супруги с годовалым сыном приняли решение эмигрировать из Украины еще в конце весны. За последние месяцы они успели обжиться новым съемным жильем и купить новое авто. В соцсетях семья регулярно делится контентом, где показывает, что их адаптация идет довольно неплохо.
В этот раз Екатерина ответила на один из вопросов подписчиков о возможной ностальгии по родной Украине. На это блоггерша ответила честно и призналась, что не оглядывается на свое прошлое и сфокусирована только на настоящем, то есть на обустройстве на новом месте. Так что о печали речи нет.
«Мой дом там, где моя семья. По Киеву пока не скучаю. Я в целом не очень ностальгирующий человек. Легко прощаюсь со стариком и отпускаю людей. Монреаль отличный, я люблю все новое», — написала жена Остапчука.
К слову, Владимир Остапчук во время войны пересек границу как отец троих детей. Годами ранее в Канаду выехали старшие дети ведущего Эван и Эмилия с экс-женой Еленой Войченко. После эмиграции звездный отец воссоединился сразу с тремя своими потомками и больше их не разделяют километры.