Супруга Остапчука удивила своей худощавостью и рассекретила вес: "Весила так в 11 классе"

Екатерина Остапчук

Реклама

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука похвасталась своей фигурой.

Так, 25-летняя Екатерина не скрывает радости от своей новой формы. В декабре прошлого года возлюбленная шоумена впервые стала мамой, и вместо длительного восстановления после родов она удивила фанов еще более стройной фигурой. В Instagram блогерша с гордостью продемонстрировала плоский живот и назвала свой нынешний вес.

"52 кило! Последний раз так весила, когда был токсикоз, а до этого — в 11-м классе", — написала жена Остапчука.

Реклама

Екатерина Остапчук

К слову, Екатерина сейчас весит даже меньше, чем в начале знакомства с Владимиром. Если тогда ее вес был на 10 кг больше, то сейчас она в своей наименьшей форме. Избранница звезды настолько довольна, что хочет сохранить эту стройность как можно дольше.

"Если захотите сглазить, я уже превентивно вас прокляла", — пошутила блогерша.

Интересно, что ранее Екатерина признавалась, что такой фигуры ей удается достигать без изнурительных тренировок. Главное для нее —прислушиваться к себе и своему телу.

Напомним, недавно Екатерина Остапчук перенесла операцию. Пока что блогерша не рассказывала подробностей, но не скрывает, что проходит реабилитацию.