Супруга Павлика высказалась о языковой мутации их 4-летнего сына и как он развивается сейчас

Супруга украинского певца Виктора Павлика – блогерша Екатерина Репьяхова – поделилась прогнозами относительно развития их сына Миши.

Звездная мама уже давно не скрывает, что мальчик имеет задержку речи. В фотоблоге Екатерина поделилась, что причиной этому является речевая мутация вследствие генетического нарушения, которое тормозит определенные сигналы в мозге. Тем не менее, по ее словам, сейчас у Миши "речь развивается поздно, но может выйти на хорошем уровне при терапии".

Блогерша уверяет, что ежедневно изучает особенности структуры мозга сына, обращаясь к генетике. Поэтому в результате исследований узнала, что Миша по шкале сложности диагноза находится в середине — вариант не легкий, но и не самый тяжелый. При этом Екатерина говорит, что ее сын будет разговаривать, но примерно после четырех – пяти лет.

"Мне гораздо легче жить, потому что я изучила мозг своего сына до мельчайших деталей и теперь понимаю, как работает каждая его структура. Благодаря генетике", — написала жена Павлика.

