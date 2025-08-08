Супруга погибшего актера-воина Юрия Фелипенко довела до слез последними минутами их связи

Юрий Фелипенко с женой / © instagram.com/y.felipenko

Реклама

Украинская блогерша и жена покойного актера-воина Юрия Фелипенко — Екатерина Мотрич — впервые открыла страшные подробности того дня, когда ей сообщили, что возлюбленный погиб, выполняя боевое задание.

В интервью YouTube-проекту "Рефлексія" Екатерина рассказала, что между боевыми выездами любимого она с ним постоянно держала связь. Накануне трагедии подразделение Юрия переместилось на другую позицию, которая оказалась опасной. Это вызвало сильную тревогу у блогерши.

"Что-то было довольно тревожно, а потом Юра написал: "Катюша, за нами уже едут". Я ответила: "Фух, набери, когда будете в безопасном месте". Перед сном спросила, как он, и уснула", — поделилась Мотрич.

Реклама

Юрий Фелипенко

Когда сообщений от мужа так и не поступило, Екатерина начала писать его побратимам, но и они не отвечали. Чтобы не накручивать себя, она решила погрузиться в работу. Однако посреди съемок раздался звонок от ТЦК, а потом на месте уже были капеллан и медсестра с печальной вестью.

"Я уже поняла, что из ТЦК не звонят, чтобы сказать, что все хорошо. Приехал капеллан и медсестра, дали мне бумажку, сказали, что Юра погиб, посадили меня на лавочку... Так я узнала. После этого не очень помню две недели — они как в тумане", — добавила вдова Фелипенко.

Сейчас блогерша пытается справиться с горем разными методами — много читает, работает с терапевтом и психиатром.

Напомним, Юрий Фелипенко с первых дней полномасштабного вторжения занимался волонтерством, помогал военным, а в 2024 году вступил в ряды ВСУ. Он служил в составе ударного батальона БПАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады. К сожалению, 15 июня актер погиб, выполняя боевое задание. Украинские звезды с болью отреагировали на потерю коллеги.