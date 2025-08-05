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- Гламур
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Супруга Решетника вернулась с сыновьями в Украину и очаровала сюрпризом от мужа
Долгое время Кристина отдыхала в Испании с мамой и детьми.
Супруга украинского ведущего Григория Решетника сообщила о возвращении домой из заграничного отпуска.
Так, после длительного отдыха на море в Испании Кристина Решетник с тремя сыновьями от шоумена вернулась в Киев. Радостной новостью она поделилась в фотоблоге. Более того, Григорий ждал родных с сюрпризом для возлюбленной. Он позаботился об огромном букете цветов, которому жена была невероятно рада.
Даже несмотря на усталость после долгой дороги Кристина устроила импровизированную фотосессию с композицией цветов. Также в серии фотографий блогерша растрогала реакцией их детей на встречу с папой. Счастливые и загорелые они попозировали в гостиной квартиры.
"Наконец-то дома, наконец-то вместе. Когда очень ждут", — написала жена звезды.
Утро следующего дня у Кристины уже было расписано. В частности, блогерша посетила любимых бьюти мастеров и посвятила время себе.
Напомним, недавно Григорий Решетник и сам выезжал в Испанию, чтобы несколько дней побыть вместе, и показывал семейный досуг в апартаментах возле моря.