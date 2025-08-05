Супруга Решетника вернулась с сыновьями в Украину и очаровала сюрпризом от мужа

Кристина Решетник / © instagram.com/kristina_reshetnik

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Супруга украинского ведущего Григория Решетника сообщила о возвращении домой из заграничного отпуска.

Так, после длительного отдыха на море в Испании Кристина Решетник с тремя сыновьями от шоумена вернулась в Киев. Радостной новостью она поделилась в фотоблоге. Более того, Григорий ждал родных с сюрпризом для возлюбленной. Он позаботился об огромном букете цветов, которому жена была невероятно рада.

Кристина Решетник / © instagram.com/kristina_reshetnik

Кристина Решетник / © instagram.com/kristina_reshetnik

Даже несмотря на усталость после долгой дороги Кристина устроила импровизированную фотосессию с композицией цветов. Также в серии фотографий блогерша растрогала реакцией их детей на встречу с папой. Счастливые и загорелые они попозировали в гостиной квартиры.

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"Наконец-то дома, наконец-то вместе. Когда очень ждут", — написала жена звезды.

Григорий Решетник с детьми / © instagram.com/kristina_reshetnik

Утро следующего дня у Кристины уже было расписано. В частности, блогерша посетила любимых бьюти мастеров и посвятила время себе.

Напомним, недавно Григорий Решетник и сам выезжал в Испанию, чтобы несколько дней побыть вместе, и показывал семейный досуг в апартаментах возле моря.