Супруга Сергея Танчинца после тайной свадьбы похвасталась их необычными обручальными кольцами

Сергей Танчинец с женой / © viva.ua

Жена фронтмена группы «Без Обмежень» Сергей Танчинец впервые показала их обручальные кольца после тайной свадьбы.

Пиарщица Юлиана Корецкая поделилась фотографией украшений в своем фотоблоге и поразила подписчиков необычным выбором. Для заключения брака влюбленные выбрали кольца с совершенно разным дизайном и характером. Юлиана носит кольцо, щедро усыпанное бриллиантами, которое сразу привлекает внимание роскошным видом. А Сергей остановился на более сдержанном варианте — классическом золотом кольце, однако с деликатной авторской резьбой.

Корецкая призналась, что украшения для них изготовил украинский ювелирный бренд, и результат превзошел ожидания супругов.

Сергей Танчинец и Юлиана Корецкая — их свадебные обручальные кольца

Напомним, свадьба пары состоялась без громких празднований и без гостей. В день регистрации брака возлюбленные провели время вдвоем — устроили романтический ужин и прогулялись по Киеву. Однако они все же придерживались традиций свадебных образов: Юлиана выбрала короткое белое платье, фату и подобрала нежный букет цветов, а музыкант был в классическом черном костюме с бабочкой. Момент создания семьи супруги зафиксировали на милых фото.

К слову, для Сергея Танчинца этот брак стал вторым. От предыдущих отношений артист воспитывает сына и старшую дочь.