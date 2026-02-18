- Дата публикации
Супруга Сергея Танчинца после тайной свадьбы похвасталась их необычными обручальными кольцами
Для заключения брака влюбленные выбрали украшения совершенно разного вида.
Жена фронтмена группы «Без Обмежень» Сергей Танчинец впервые показала их обручальные кольца после тайной свадьбы.
Пиарщица Юлиана Корецкая поделилась фотографией украшений в своем фотоблоге и поразила подписчиков необычным выбором. Для заключения брака влюбленные выбрали кольца с совершенно разным дизайном и характером. Юлиана носит кольцо, щедро усыпанное бриллиантами, которое сразу привлекает внимание роскошным видом. А Сергей остановился на более сдержанном варианте — классическом золотом кольце, однако с деликатной авторской резьбой.
Корецкая призналась, что украшения для них изготовил украинский ювелирный бренд, и результат превзошел ожидания супругов.
Напомним, свадьба пары состоялась без громких празднований и без гостей. В день регистрации брака возлюбленные провели время вдвоем — устроили романтический ужин и прогулялись по Киеву. Однако они все же придерживались традиций свадебных образов: Юлиана выбрала короткое белое платье, фату и подобрала нежный букет цветов, а музыкант был в классическом черном костюме с бабочкой. Момент создания семьи супруги зафиксировали на милых фото.
К слову, для Сергея Танчинца этот брак стал вторым. От предыдущих отношений артист воспитывает сына и старшую дочь.