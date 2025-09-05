Супруга Скичко в годовщину брака показала особые кадры с шоуменом и призналась в чувствах

Елизавета Юрушева и Александр Скичко / © instagram.com/lisayurusheva

Жена экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичко — бизнесвумен Елизавета Юрушева — поздравила его с годовщиной брака.

Сегодня, 5 сентября, бизнесвумен посвятила мужу особый пост по случаю их важного праздника. Елизавета чувственно описала свои чувства и добавила их милое видео, которое она сделала из фрагментов, снятых в разный период жизни. На кадрах супруги развлекаются и наслаждаются временем друг с другом, танцуют, прогуливаются и сияют от счастья.

"Я люблю тебя. Лучшим решением в моей жизни было сказать тебе "да". С годовщиной свадьбы, любовь всей моей жизни, мой лучший друг, мой партнер, мое все. Слов никогда не хватит, чтобы описать, как сильно я тебя люблю. Возможно, это звучит наивно, но я действительно хочу быть с тобой навсегда. Мы часто говорим: "Я не могу жить без тебя". Но правда в том, что мы можем. И все же, некоторые редкие души дают нам крылья. И ты, моя любовь, являешься причиной, почему я летаю. Спасибо тебе, что ты мои крылья, мое сердце, мой дом", — растрогала жена Скичко.

