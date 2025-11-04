Супруга Виктора Павлика в годовщину отношений показала, как они выглядели 10 лет назад

Виктор Павлик с женой Екатериной Репьяховой / © instagram.com/repyahovakate

Реклама

Жена украинского певца Виктора Павлика — блогерша Екатерина Репьяхова — рассказала об особом празднике в семье.

Сегодня, 4 ноября, супруги празднуют 10-ю годовщину отношений. По этому случаю жена музыканта щемяще рассказала об их истории знакомства и судьбоносном случае. Свой праздничный пост Екатерина сопроводила снимками, где показала их изменения со временем. В частности, на первом фото еще совсем маленькая будущая блогерша позирует со своим кумиром. А уже на последнем кадре они в статусе супругов предстают в фотостудии.

Виктор Павлик с женой Екатериной Репьяховой / © instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate

Виктор Павлик с женой Екатериной Репьяховой / © instagram.com/repyahovakate

В публикации Репьяхова выразила свои чувства и поделилась, что за это время в отношениях произошло немало взлетов и падений. И добавила, что благодаря Виктору приобрела новые черты характера.

Реклама

«10 лет назад наши тропы пересеклись. Никто из нас не знал, что эта встреча станет судьбоносной. Мы были из разных поколений, из разных миров, но жизнь не ошиблась… За эти годы было все: и вера, и борьба, и изменения. Мы оба стали другими. Он увидел жизнь по-новому, а я научилась настоящей любви — терпеливой, глубокой, зрелой. Десять лет назад это казалось невозможным. А сегодня — это наша история. И я знаю точно: впереди еще много наших „десять“», — растрогала блогерша.

Напомним, недавно футболист Владимир Бражко впервые прокомментировал вероятный брак с блогершей Дашей Квиктовой и действительно ли они сыграли тайную свадьбу.