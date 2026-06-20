Супруга Владимира Остапчука назвала стоимость роскошного обручального кольца Tiffany: почти миллион гривен

Екатерина Остапчук / © instagram.com/vova_ostapchuk

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Супруга украинского ведущего Владимира Остапчука Екатерина впервые назвала стоимость своего обручального кольца от Tiffany, которое стоит почти миллион гривен.

Вокруг украшения Екатерины Остапчук уже давно велись дискуссии среди её подписчиков. Многие пользователи предполагали, что кольцо от легендарного ювелирного бренда стоит как новый автомобиль. Теперь блогерша решила положить конец догадкам. В своём Instagram она раскрыла цену заветного украшения. Сумма оказалась действительно впечатляющей. Речь идет об одной из самых известных моделей Tiffany. Такое кольцо стоит 22 200 долларов.

История Екатерины Остапчук

По текущему курсу это почти 996 тысяч гривен. В то же время супруга шоумена призналась, что сегодня уже не так уверена в своём выборе. По её словам, за аналогичный бюджет можно было бы заказать украшение у ювелира и получить более крупный бриллиант. Однако у этой покупки была особая история.

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«Честно говоря, лучше было заказать у ювелира изделие с большей кратностью за меньшие деньги. У меня был детский стереотип о Tiffany», — пояснила Екатерина.

Интересно, что официальная свадьба пары состоялась ещё до романтического предложения. Екатерина не скрывала, что мечтала о классическом моменте с кольцом, и впоследствии Владимир Остапчук всё-таки исполнил её желание.

Напомним, недавно бывшая супруга Остапчука раскрыла сумму компенсации от государства за разрушенный дом после атаки РФ.

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