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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
197
Время на прочтение
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Супруга Владимира Остапчука назвала стоимость роскошного обручального кольца Tiffany: почти миллион гривен

Цена украшения удивила поклонников.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Екатерина Остапчук

Екатерина Остапчук / © instagram.com/vova_ostapchuk

Супруга украинского ведущего Владимира Остапчука Екатерина впервые назвала стоимость своего обручального кольца от Tiffany, которое стоит почти миллион гривен.

Вокруг украшения Екатерины Остапчук уже давно велись дискуссии среди её подписчиков. Многие пользователи предполагали, что кольцо от легендарного ювелирного бренда стоит как новый автомобиль. Теперь блогерша решила положить конец догадкам. В своём Instagram она раскрыла цену заветного украшения. Сумма оказалась действительно впечатляющей. Речь идет об одной из самых известных моделей Tiffany. Такое кольцо стоит 22 200 долларов.

История Екатерины Остапчук

История Екатерины Остапчук

По текущему курсу это почти 996 тысяч гривен. В то же время супруга шоумена призналась, что сегодня уже не так уверена в своём выборе. По её словам, за аналогичный бюджет можно было бы заказать украшение у ювелира и получить более крупный бриллиант. Однако у этой покупки была особая история.

«Честно говоря, лучше было заказать у ювелира изделие с большей кратностью за меньшие деньги. У меня был детский стереотип о Tiffany», — пояснила Екатерина.

Интересно, что официальная свадьба пары состоялась ещё до романтического предложения. Екатерина не скрывала, что мечтала о классическом моменте с кольцом, и впоследствии Владимир Остапчук всё-таки исполнил её желание.

Напомним, недавно бывшая супруга Остапчука раскрыла сумму компенсации от государства за разрушенный дом после атаки РФ.

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Дата публикации
Количество просмотров
197
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