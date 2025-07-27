Супруга Юрия Ткача намекнула на беременность красноречивым фото: звездные друзья отреагировали

Юрий Ткач с женой / © instagram.com/yuriy_tkach

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Жена украинского юмориста и капитана шоу "Я люблю Україну" Юрия Ткача заинтриговала фанов новостью о беременности.

Так, в фотоблоге Виктория Ткач в сторис показала кадр с семьей, где они все втроем с дочкой Елизаветой позируют на фоне фотозоны с надписью "Boy or Girl" — традиционного элемента гендер-пати.

И хотя Ткачи еще не дали официального подтверждения о второй беременности, комментарии знакомых говорят сами за себя. В частности, одна из близких к супругам лиц, пиарщица звезд Кристина Шомина, оставила красноречивый комментарий: "Вот это так праздник! Еще больше украинцев!". Еще больше подогрела слухи близкая подруга семьи, ведущая Мила Еремеева, которая написала: "Плюс одна звездочка в Украине".

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Юрий Ткач с семьей / © instagram.com/yuriy_tkach

Напомним, Юрий и Виктория Ткачи вместе уже более 13 лет в браке. Они воспитывают дочь Елизавету. Однако их семью в прошлом году постиг серьезный кризис, который привел к временному отдельному проживанию. К счастью, они не развелись и благодаря длительной работе над отношениями сумели уберечь самое ценное —семью.

Напомним, во время этого загадочного события Юрий Ткач похвастался и своим кардинальным похудением на живописных фото из Одессы.