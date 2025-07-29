Супруга Жени Кота в день 62-летия своей мамы очаровала ее молодым видом на нежных фото

Наталья Татаринцева с мамой / © instagram.com/tatarintseva.kot

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Жена украинского хореографа Евгения Кота порадовала фанов редким фото своей мамы.

Сегодня, 29 июля, мама Натальи Татаринцевой Светлана празднует день рождения. Свои искренние поздравления для родного человека танцовщица оставила в Instagram. В частности, опубликовала нежные фото 62-летней именинницы и публично засыпала ее комплиментами. В то же время Наталья рассекретила, что ее мама занимается вязанием и просто вдохновляет ее.

"Моя родная, невероятная мама! Сегодня тебе 62 — и ты выглядишь роскошно. Ты — воплощение женственности, изящества, силы и любви. Твои руки творят красоту — ты вяжешь вещи, согревающие не только тело, но и душу. Твое сердце — глубокое, искреннее, настоящее. Ты — лучшая бабушка для моей дочери, самая мудрая и самая теплая Мама для меня, и настоящая муза — для всех, кто тебя видит", — растрогала Татаринцева.

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Светлана Татаринцева - теща Евгения Кота / © instagram.com/tatarintseva.kot

Светлана Татаринцева - теща Евгения Кота / © instagram.com/tatarintseva.kot

Танцовщица также поделилась, что мама не забывает о своем ежедневном уходе и сбалансированном питании, что и помогает ей выглядеть так очаровательно. Супруга Кота искренне поблагодарила именинницу за ту любовь и заботу, которую она дарит ей.

"Ты тренируешься, питаешься с умом, заботишься о себе — и доказываешь, что возраст не имеет никакой власти над женской красотой, если в сердце — любовь к себе и к жизни. Спасибо тебе за твою силу, стиль, душу и любовь. Пусть этот новый год твоей жизни будет наполнен радостью, легкостью и восхищением собой — потому что ты этого заслуживаешь каждый день", — добавила блогерша.

Светлана Татаринцева - теща Евгения Кота / © instagram.com/tatarintseva.kot

Напомним, недавно актриса Лилия Ребрик также показала маму-красавицу и поздравила ее с днем рождения.