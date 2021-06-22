Супруги Бибер озадачили неуместными образами на встрече с президентом Франции

Звездная пара посетила Елисейский дворец.

Чета певца Джастина Бибера и модели Хейли Бибер, которые любят восхищать окружающих своими стильными образами, прилетела в Париж на встречу с президентом Франции.

Об этом стало известно после того, как Джастин на своей странице в Instagram поделился общим фото с супругами Макрон. Дату визита семейство Бибер выбрало очень символично, поскольку в понедельник во Франции праздновали День музыки.

Однако поклонников звездной пары поразила не столько встреча с Эмманюэлем и Брижит Макрон, как образы в которых они составили официальный визит.

Так, Хейли выбрала довольно эффектное трикотажное платье оттенка латте с разрезами на животе и спине, а также светлые босоножки на завязках. Со своей стороны Джастин предпочел серый брючный костюм, белую рубашку и бело-голубые кроссовки.

instagram.com/justinbieber

Стоит отметить, что поклонники супругов Бибер, неоднозначно отреагировали на выбор одежды пары для приема. Под постом фолловеры оставили несколько резкие комментариев.

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Эта одежда настолько неуместна для встречи с президентом

Напомним, недавно звездная чета певца Джастина Бибера и модели Хейли Бибер ошеломила фанов пикантной фотосессией. Влюбленные позировали в откровенных образах.

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