Супруги из Донбасса вспомнили, как дома приютили 16 переселенцев: "В одной комнате жили"

Анастасия и Николай Гетьман в 2014 году тоже были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, которую развязала Россия.

Седьмой выпуск шоу "Голос країни-12" познакомил зрителей с супругами из Донбасса.

Анастасия родом из города Торецк, который в 2014 году был оккупирован российскими военными. Максим проживал в Алчевске, который сейчас захвачен оккупантами. Они вынуждены были убегать от войны в Киев, где и познакомились.

"Познакомились мы уже здесь, в общежитии для переселенцев в Киеве. Сначала мы начали петь и играть вместе, мы создали дуэт. Впоследствии поженились и, конечно, не ожидали, что нам придется уже здесь в Киеве встретить войну снова", — рассказала Анастасия.

Анастасия и Николай Гетьман

Война застала супругов снова. Николай и Анна решили поехать в Ивано-Франковск. Впрочем, сидеть, сложа руки, они не собирались. Супруги начали помогать переселенцам из разных уголков Украины. В своей квартире пара поселила 16 человек. Жили они в одной комнате и спали на полу.

"Сразу начали помогать переселенцам из разных уголков Украины, селить их. В нашей квартире также разместилось около 16 человек. В одной комнате все жили, спали на полу", — рассказала Анастасия.

Анастасия и Николай Гетьман

На сцене шоу супруги спели трогательную песню Юлии Саниной и Вала Бебка "Обійми". Анастасия пела, а Николай играл на гитаре. Впрочем, судьи не нажали красную кнопку. Андрей Мацола и Александра Зарицкая дали участникам второй шанс и забрали их в свою команду.

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