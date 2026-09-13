Супруги Решетник приехали в знаковое место и показали, где в Украине закрутился их роман

Григорий Решетник с супругой / © instagram.com/kristina_reshetnik

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Жена ведущего Григория Решетника — блогерша Кристина — показала романтические кадры с мужем и рассекретила место начала их отношений 18 лет назад.

Так, блогерша опубликовала в Instagram совместные фото с возлюбленным на фоне гор. Супруги также сходили в местный ресторан, где сделали несколько романтических фотографий.

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По словам Кристины, именно Карпаты сыграли особую роль в их истории любви. 18 лет назад они впервые вместе поехали к горам — тогда же Григорий впервые стал на лыжи, а возлюбленные даже успели поссориться.

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Григорий Решетник с супругой / © instagram.com/kristina_reshetnik

Григорий Решетник с супругой / © instagram.com/kristina_reshetnik

«18 лет назад здесь все и началось. Наша первая поездка была в Карпаты, первые лыжи возлюбленного, после которых он едва выжил, и даже первая ссора была тоже здесь. Сегодня ехали и вспоминали, как все было тогда. Любовь — это то, что сейчас держит нашу менталку на плаву», — трогательно поделилась Кристина.

К слову, Григорий и Кристина Решетники поженились в 2009 году. Супруги воспитывают троих сыновей — 13-летнего Ивана, 8-летнего Дмитрия и 5-летнего Александра. В октябре они будут праздновать 16-летие брака.

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