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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
1 мин

Супруги Усиков качнулись в Италию и восхищались нежными объятиями на прогулке по Риму

Екатерина Усик показала романтические кадры с мужем и похвасталась стильным образом во время прогулки по итальянской столице.

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Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Александр и Екатерина Усики

Александр и Екатерина Усики / © instagram.com/usyk_kate1505/

Жена украинского боксера Александра Усика , Екатерина Усик , восхищала Сеть романтическими фото с мужем во время прогулки по вечернему Риму.

Супруги устроили атмосферную фотосессию на улицах итальянской столицы. Екатерина выбрала для выхода стильный объемный оттеночный тренч оттенка кемел. Образ дополнила лаконичной черной сумочкой через плечо. Александр предпочел повседневную одежду — светлый свободный свитшот и темные брюки. На общих кадрах влюбленные нежно обнимаются и позируют друг с другом.

Александр и Екатерина Усики / © instagram.com/usyk_kate1505/

Александр и Екатерина Усики / © instagram.com/usyk_kate1505/

Александр и Екатерина Усики / © instagram.com/usyk_kate1505/

Александр и Екатерина Усики / © instagram.com/usyk_kate1505/

Александр и Екатерина Усики / © instagram.com/usyk_kate1505/

Александр и Екатерина Усики / © instagram.com/usyk_kate1505/

Особое внимание привлекли чувственные кадры, на которых Екатерина прижалась к мужу, пока позади них мерцали ночные огни Рима.

Фотографиня зафиксировала не только стильные образы супругов, но и моменты их нежности. Фотографии Екатерина опубликовала в своем Instagram, где поделилась атмосферой романтической прогулки.

Александр и Екатерина Усики / © instagram.com/usyk_kate1505/

Александр и Екатерина Усики / © instagram.com/usyk_kate1505/

Александр и Екатерина Усики / © instagram.com/usyk_kate1505/

Александр и Екатерина Усики / © instagram.com/usyk_kate1505/

Напомним, недавно жена Александра Усика Екатерина зажгла редкие фото родителей и показала их роскошный семейный праздник в Испании.

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