Суровцев без бороды показал, как они с женой выглядели 10 лет назад на первой свадьбе

Украинский актер и участник "Танцев со звездами" Алексей Суровцев показал фотографии со своей второй свадьбы с чемпионкой Украины по эротическому шоу Ксенией.

Как известно, 10 лет назад влюбленные уже женились, но тогда не смогли сохранить брак. На своей странице в Instagram Суровцев поразмыслил, что изменилось с тех пор, как они впервые с Ксенией поженились, а также показал фото с их первой свадьбы 10 лет назад:

"Прошлая свадьба была 10 лет назад. Мы были на 10 лет моложе, но и на 10 лет глупее, поэтому и не смогли сохранить то, что строили вместе. Кстати, если пролистаете фото, то в конце увидите фотографии с нашей первой свадьбы. Сейчас все иначе: другие ценности, другие чувства, другие цели. Точнее, они не другие, а просто более взрослые, более глубокие и весомые", – объяснил Суровцев.

Алексей Суровцев с женой 10 лет назад / Фото: instagram.com/surovtsev.alexei

Алексей Суровцев с женой 10 лет назад / Фото: instagram.com/surovtsev.alexei

Также актер ответил на вопросы поклонников, зачем им с Ксенией нужно было устраивать свадьбу еще раз:

"Это то, что нам обоим было очень нужно. Устроить для себя небольшой праздник в кругу самых близких, снова почувствовать это волнение (а оно было немалым), немного переключить мысли с тех трудностей, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Это был действительно наш личный праздник", – объяснил Суровцев.

Жена Алексея Суровцева Ксения / Фото: instagram.com/surovtsev.alexei

Алексей Суровцев с женой / Фото: instagram.com/surovtsev.alexei

Алексей Суровцев с женой / Фото: instagram.com/surovtsev.alexei

Напомним, недавно сказала своему любимому "да" и блогерша Настя Талпа. 8 сентября флористка пошла под венец с парнем по имени Богдан Скальницкий. Пара устроила грандиозный праздник, где было немало звезд, а первый танец влюбленные танцевали под выступление вживую певицы Анны Тринчер. Кроме того, друзья презентовали молодоженам собственный лимузин.

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