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Суровцев намекнул на воссоединение со своей второй женой и публично признался ей в любви

Суровцев намекнул на воссоединение со своей второй женой и публично признался ей в любви

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Суровцев намекнул на воссоединение со своей второй женой и публично признался ей в любви

Фото: пресс-служба канала "1+1"

Украинский актер и участник "Танців з зірками" Алексей Суровцев, похоже, проживает изменения в личной жизни.

Так, знаменитость, который во время войны стал спасать животных, намекнул на воссоединение со своей бывшей женой, чемпионкой Украины по эротическому шоу Ксенией.

Об этом свидетельствует романтический пост стриптизера на странице в Instagram. Алексей обнародовал их общую фотографию, поздравил ее с днем рождения и публично признался в любви.

© instagram.com/surovtsev.alexei
Фото: instagram.com/surovtsev.alexei

"В моей жизни есть две особенные женщины. Одна дала мне жизнь и воспитала, другая дала мне крылья. Не знаю, дал ли я крылья тебе, но я старался и стараюсь это делать, даже если в какие-то промежутки жизни опускал тебя на самую глубину, чтобы оттолкнуться. У тебя сегодня день рождения! От всей души... От всего сердца… Спасибо, что рядом. Вдохновляешь, окрыляешь, подталкиваешь, даешь тепло и шепчешь на ушко, куда идти. Незаметно. Мудро. По женскому… Уо ай ни ("я тебя люблю" на китайском языке – Ред.). P.S. Это старое наше фото, когда-то будут новые. P.P.S. Сейчас начнется: "Я так и знал", "А я говорила", — поделился он.

Заметим, Алексей и Ксении были женаты в течение 12 лет. Она стала его второй официальной супругой.

Фото: instagram.com/lady.beatrise / ©
Фото: instagram.com/lady.beatrise

После нее Суровцев имел длительные отношения с призером чемпионатов Европы и мира по фитнесу и бодибилдингу Анной Скворцовой. Но в начале декабря в 2021 году пара разошлась.

Напомним, Надя Дорофеева впервые рассказала в интервью о своем любимом, рестораторе Михаиле Кацурине. Звезда поделилась о встрече с избранником после возвращения ее в Украину.

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