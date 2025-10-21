"Суспільне" ответило Поляковой, которая требует изменить правила нацотбора и угрожает судом

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Реклама

В "Суспільному" ответили певице Оле Поляковой, которая требует изменить правила Национального отбора на "Евровидение", в случае не выполнения этого угрожает судом.

Вещатель сообщил, что получил от артистки соответствующее заявление 16 октября. Певица требует от "Суспільного" изменить правила нацотбора, правда, без уточнения, какие именно. Однако вещатель утверждает, что это невозможно. Национальный отбор официально начался 3 сентября. С этой даты никакие изменения невозможны.

"Правила отбора разработаны с учетом многолетнего опыта проведения национального отбора. Их цель - обеспечить надлежащую организацию отбора и участие его победителя как представителя Украины в песенном конкурсе "Евровидение", - говорится в заявлении.

Реклама

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

К слову, хоть и Оля Полякова не указывает, какие именно правила изменить, но это касается ее выступлений в России после марта 2014 года. "Суспільне" дало четко понять, что это требование для участников нацотбора отменять не будут. Поэтому, артисты не должны иметь в своей биографии выступлений в России после марта 2014 года, а также в Беларуси после 24 февраля 2022 года.

"В течение 11 лет у некоторых людей могло измениться осознание начала российско-украинской войны. "Суспільне" ценит вклад каждого и каждой в поддержку украинской армии и развитие украинской культуры. В то же время дата начала войны является неизменной - ее невозможно "передвинуть", учитывая личные истории или заслуги", - говорит вещатель.

Отметим, недавно Оля Полякова заявила, что собирается идти на "Евровидение". Артистка требует от "Суспільного" изменить правила, в случае не выполнения этого угрожает судом. Ранее продюсер Игорь Кондратюк эмоционально отреагировал на дерзкое заявление певицы.