Свадьба Богдана Юсипчука и финалистки "Холостяка" Юлии "Зайки" оказалась постановкой

Знаменитости объяснили, зачем ввели людей в заблуждение.

Ведущий программы "ЖВЛ", обладатель титула "Самый красивый мужчина мира" Богдан Юсипчук впервые раскрыл подробности свадьбы с финалисткой "Холостяка-11" Юлией "Зайкой" Бельченко.

Как признался Юсипчук, свадьба была постановочной, а пошли с Юлией на это ради благой цели. Во-первых, они прорекламировали новую локацию для праздников. Ну а во-вторых Богдан хотел узнать каково это — быть женихом.

"Как уже многие догадались, это было открытие творческого пространства, в котором отныне будут проходить официальные свадебные церемонии. Это самая высокая локация для бракосочетаний в Украине. Все знают, что у меня образ холостяка. Я реальная боялся (в прошлом) свадеб. Мне нужно было бороться с этим. Наилучшее решение побороть страх — сделать то, что приближается (парни, не так страшен он, как его рисуют, вперед) ", — объяснил Юсипчук.

Для просмотра фото листайте вправо

Что же касается, Юлии "Зайки", то, по словам Юсипчука, она преследовала другую цель:

"У Юли другая ситуация: существует поверье, что если девушка/женщина проведет свадебную репетицию — в течение двух лет она выйдет замуж. Юля — вперед! Не забудь позвать", — написал Богдан.

Напомним, что три дня назад ведущий "ЖВЛ" Богдан Юсипчук шокировал фанатов, заявив, что женится. Его избранницей стала финалистка "Холостяка-11" Юлия "Зайка" Бельченко. У пары была настоящая свадьба, с кольцами, церемонией и клятвами. Но, как выяснилось, свадьба была фейком.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку