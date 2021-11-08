"Сватовство" Зарицкой с Мешковым и номер Кадная с отцом: каким был 10 эфир "Танцев со звездами"

В проекте осталось четыре пары.

На канале "1+1" состоялся десятый прямой эфир шоу "Танцы со звездами".

Темой этого эпизода стал "Семейный вечер". Так, на этой неделе звезды подготовили сразу два танца: один из них они исполнили с самыми дорогими людьми в их жизни, а второй танец – из классической бальной программы.

Традиционно шоу началось с номера-открытия, в котором приняли участие не только звезды шоу, но и их родственники. Они танцевали под живое исполнение интернет-сенсации 2021 года, певца Welboy с новым треком "Вишні".

Прямой эфир вели Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук, а на звездном балконе на этой неделе встречала пары блогер и телеведущая Маша Ефросинина.

Так, первым на паркет вышел звезда сериала "Моя улюблена Страшко" Артур Логай. Актер станцевал контемп с женой Евгенией и маленькими сыновьями Германом и Львом. Старший сын актера – от предыдущих отношений Артура. Интересно, что бывшая возлюбленная Логая Оксана пришла на репетицию экса, поддержала его, призвала голосовать зрителей и отметила, что любовь всегда побеждает. Со своей стороны жена Артура рассказала, что имеет хорошие отношения с сыном мужа, которого ему родила другая.

Семья воплотила на паркете новогоднюю историю под живое исполнение Pianoboy "Кохання" и впервые в этом сезоне получила самые высокие баллы – 30.

Вторым танцем Логая стал квикстеп. В шоу за актером закрепилось звание "мастера поддержки". Впрочем, сегодня он должен был овладеть "суперсилой своего конкурента" Кости Войтенко и станцевать без поддержек и включить максимальную душевность в танце. Артур и его партнерша Анна Карелина справились отлично и получили еще 28 баллов.

А вот актер Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук показали венский вальс из бальной программы под песню Дэвида Аксельрода – Never Enough. Судьи оценили выступление в 28 баллов.

Пожалуй, больше всего Константин Войтенко ждал вечер семьи. Знаменитость очень мечтал выйти на паркет со своей супругой Валентиной, с которой с апреля в конфликте. Несмотря на все, актер пригласил ее станцевать вместе с ним на паркете. Впрочем, начал свое выступление он сам. Он исполнил модерн под хит "Бумбокса" — "Вахтерам". После номера Валя все же выбежала к мужу, чем его удивила. Также любимая звезда заявила, что ее возмущает то, что каждый эфир обсуждает ее отношения.

А за эмоциональное выступление Костя получил максимальные 30 баллов.

Также выступили на паркете солистка группы KAZKA Александра Зарицкая и ее партнер Юрий Мешков. Из семьи певицу пришла поддержать ее бабушка с подругами, которые исполнили фольк под украинскую народную песню "Горіла сосна". На паркете они устроили настоящее сватовство. Танец оценили в 28 баллов.

А вот танец из классической бальной программы был не столь удачным для пары. На этой неделе Саша и Юра пытались покорить так называемую самбу-убийцу. Судьи раскритиковали Зарицкую и танец, впрочем, похвалили за потрясающий вид после похудения. Оценки пара – 26.

Фехтовальщица Ольга Харлан и ее партнер Дмитрий Дикусар на этой неделе снова не вышли на паркет. Так, на прошлой неделе пара заболела коронавирусом. Они уже использовали свое право на иммунитет, поэтому сегодня должны или станцевать, или покинуть шоу. Чтобы не вылететь из проекта, Дмитрий и Ольга записали на видео свое ча-ча-ча, которое оценили в 26 баллов.

Второй танец спортсменка решила исполнить с родной сестрой Татьяной, которую Ольга считает своим талисманом. Фристайл сестры также записали на видео и получили 29 баллов.

Во время десятого эфира находящиеся на самоизоляции Харлан и Дикусар получили отрицательный результат теста. Учитывая радостную новость, ведущий шоу Юрий Горбунов призвал пару скорей вызвать такси и ехать на прямой эфир, чтобы успеть на шоу результатов. Пара успела прибыть на шоу.

А вот певец Дмитрий Каднай уже поправился от коронавируса и вышел на паркет. В вечер, посвященный семье, певец решил танцевать со своим папой Михаилом. Более того, он признался, что у них с отцом был секрет. Они тайком мечтали станцевать вместе и тренировались на лестнице в подъезде. Про эту тайну не знала даже мама. Мечта сбылась и Каднай с папой исполнили на паркете "Танцев" чарльстон. Судьи поставили 30 баллов.

Также исполнитель вместе с партнершей Алиной Ли показал страстную румбу.

Шоу "Танцы со звездами" продолжает онлайн-кастинг, где зрители могут выбрать, за кого из звезд будут болеть в следующем сезоне. На этой неделе заявила о своем танцевальном таланте актриса сериалов и кино Анна Кошмал. Вместе с суперфиналистом третьего обновленного сезона "Танцев" Александром Прохоровым они исполнили невероятно страстное танго. Интересно, что более 90% зрителей в соцсетях проголосовали за то, чтобы знаменитость участвовала в проекте в 2022 году.

Перед шоу результатов порадовали своим выступлением Constantine и Иван Дорн, которые спели свой хит "Мозоль".

По итогам десятого эфира лидировала пара Дмитрий Каднай и Алина Ли – 59 баллов. Второе место разделили Артур Логай и Анна Карелина с Константином Войтенко и Роксоляной Маланчук – они получили по 58 баллов. Последней в турнирной таблице с 51 баллом оказалась пара Александра Зарицкая и Юрий Мешков.

instagram.com/tanci1plus1

Именно эта пара и покинула шоу. Вместе с ними в зону риска попали следующие участники: Дмитрий Каднай и Алина Ли и Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук. Но в последний момент зрители спасли Дмитрия и Алину. Зарицкая и Войтенко исполняли перед судьями танец за жизнь. Они танцевали самбу. В результате судьи решили оставить в шоу Константина и Роксоляну.

Напомним, что четвертьфинал "Танцев со звездами" состоится в воскресенье, 14 ноября, в 21:00 на канале 1+1.

Смотрите полные выпуски "Танцев со звездами" на 1+1 video.

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