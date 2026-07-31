Сваты Бекхэмов оказались втянуты в громкий судебный скандал: у семьи миллиардеров требуют 50 тысяч долларов

Бруклин Бекхэм, Никола Пельтц и её родители / © instagram.com/nicolaannepeltz

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Родители модели Николы Пельтц, сваты Дэвида и Виктории Бекхэм, оказались в центре нового судебного скандала из-за собаки, которая, по словам истицы, бывшей работницы их поместья, напала на нее.

В семье миллиардеров Клаудии и Нельсона Пельтц возникли серьезные юридические проблемы. Бывшая работница их поместья Джой Рэнсом подала иск в суд и требует компенсацию в размере более 50 тысяч долларов. Причиной стало нападение собаки на территории дома накануне рождественских праздников. По словам женщины, инцидент произошел как раз во время выполнения ею рабочих обязанностей. Известно, что свидетельницей происшествия была и жена Бруклина Бекхэма — Никола Пельтц, сообщает People.

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Отец Николы Пельтц с собакой / © instagram.com/nicolaannepeltz

Как сообщает People со ссылкой на судебные документы, иск был подан 10 июля. В нем указывается, что 23 декабря 2025 года Джой Рэнсом украшала дом и раскладывала подарки, когда на нее неожиданно набросилась собака по кличке Гудини.

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Истица также утверждает, что животное не проходило специальной дрессировки, а во время инцидента находилось без поводка, намордника или иного надлежащего контроля. Именно из-за полученных травм, расходов на лечение и морального вреда женщина требует от супругов Пельтц компенсацию в размере более 50 тысяч долларов.

Отец Николы Пельтц с собакой / © instagram.com/nicolaannepeltz

Это не первый случай, когда собака Гудини становится причиной судебного разбирательства. Ранее против Клаудии и Нельсона Пельтц уже подавали аналогичный иск из-за поведения той же самой собаки. В документах также утверждается, что владельцы якобы не сообщили соответствующим службам об агрессивности собаки и не оформили необходимую регистрацию.

Напомним, недавно Бруклин Бекхэм тронул всех своим обращением к жене в годовщину их помолвки и порадовал романтическим фото.

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