ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
303
Время на прочтение
2 мин

Сваты Бекхэмов оказались втянуты в громкий судебный скандал: у семьи миллиардеров требуют 50 тысяч долларов

Родителей Николы Пельтц судят из-за агрессивного питомца.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
Комментарии
Бруклин Бекхэм, Никола Пельтц и её родители

Бруклин Бекхэм, Никола Пельтц и её родители / © instagram.com/nicolaannepeltz

Родители модели Николы Пельтц, сваты Дэвида и Виктории Бекхэм, оказались в центре нового судебного скандала из-за собаки, которая, по словам истицы, бывшей работницы их поместья, напала на нее.

В семье миллиардеров Клаудии и Нельсона Пельтц возникли серьезные юридические проблемы. Бывшая работница их поместья Джой Рэнсом подала иск в суд и требует компенсацию в размере более 50 тысяч долларов. Причиной стало нападение собаки на территории дома накануне рождественских праздников. По словам женщины, инцидент произошел как раз во время выполнения ею рабочих обязанностей. Известно, что свидетельницей происшествия была и жена Бруклина Бекхэма — Никола Пельтц, сообщает People.

Отец Николы Пельтц с собакой / © instagram.com/nicolaannepeltz

Отец Николы Пельтц с собакой / © instagram.com/nicolaannepeltz

Как сообщает People со ссылкой на судебные документы, иск был подан 10 июля. В нем указывается, что 23 декабря 2025 года Джой Рэнсом украшала дом и раскладывала подарки, когда на нее неожиданно набросилась собака по кличке Гудини.

Истица также утверждает, что животное не проходило специальной дрессировки, а во время инцидента находилось без поводка, намордника или иного надлежащего контроля. Именно из-за полученных травм, расходов на лечение и морального вреда женщина требует от супругов Пельтц компенсацию в размере более 50 тысяч долларов.

Отец Николы Пельтц с собакой / © instagram.com/nicolaannepeltz

Отец Николы Пельтц с собакой / © instagram.com/nicolaannepeltz

Это не первый случай, когда собака Гудини становится причиной судебного разбирательства. Ранее против Клаудии и Нельсона Пельтц уже подавали аналогичный иск из-за поведения той же самой собаки. В документах также утверждается, что владельцы якобы не сообщили соответствующим службам об агрессивности собаки и не оформили необходимую регистрацию.

Напомним, недавно Бруклин Бекхэм тронул всех своим обращением к жене в годовщину их помолвки и порадовал романтическим фото.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
303
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie