Свекровь Бритни Спирс попала в серьезную аварию: женщину срочно госпитализировали в больницу

Муж исполнительницы рассказал, как сейчас чувствует себя его мама.

Свекровь американской певицы Бритни Спирс попала в серьезное ДТП и оказалась в больнице.

Об этом рассказал в Instagram муж исполнительницы, фитнес-тренер Сэм Асгари. Он сообщил, что его мать попала в серьезную аварию. Из-за полученных травм свекровь Спирс была срочно госпитализирована.

"Моя мама попала в серьезную аварию. Ее доставили в отделение неотложной помощи", — рассказал Сэм Асгари.

Семь Асгари с мамой / Фото: instagram.com/samasghari

Фитнес-тренер также отметил, что сейчас его мама чувствует себя лучше, но пока что находится на реабилитации.

"Благодаря отличной помощи медицинского персонала и нескольких друзей она чувствует себя хорошо и отдыхает", — отметил Асгари.

Сэм Асгари рассказал о состоянии мамы после аварии / Фото: instagram.com/samasghari

Напомним, в начале июля с самой Бритни Спирс тоже случился неприятный инцидент. Артистку ударил телохранитель баскетболиста Виктора Вембаньяму на глазах у толпы. Певица подала иск в полицию.

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