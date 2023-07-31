Свекровь Бритни Спирс попала в серьезную аварию: женщину срочно госпитализировали в больницу

Муж исполнительницы рассказал, как сейчас чувствует себя его мама.
Свекровь американской певицы Бритни Спирс попала в серьезное ДТП и оказалась в больнице.
Об этом рассказал в Instagram муж исполнительницы, фитнес-тренер Сэм Асгари. Он сообщил, что его мать попала в серьезную аварию. Из-за полученных травм свекровь Спирс была срочно госпитализирована.
"Моя мама попала в серьезную аварию. Ее доставили в отделение неотложной помощи", — рассказал Сэм Асгари.
Фитнес-тренер также отметил, что сейчас его мама чувствует себя лучше, но пока что находится на реабилитации.
"Благодаря отличной помощи медицинского персонала и нескольких друзей она чувствует себя хорошо и отдыхает", — отметил Асгари.
Напомним, в начале июля с самой Бритни Спирс тоже случился неприятный инцидент. Артистку ударил телохранитель баскетболиста Виктора Вембаньяму на глазах у толпы. Певица подала иск в полицию.
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