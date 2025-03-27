Светлана Белоножко показала внучку-красавицу и нежно поздравила ее с 17-летием

Светлана Белоножко с внучкой

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Вдова народного артиста Украины Виталия Белоножко – певица Светлана Белоножко – показала свою внучку.

Оказывается, сегодня, 27 марта, в семье исполнительницы важный праздник. У ее внучки Светланы день рождения. Девушке исполняется уже 17 лет. Светлана Белоножко посвятила праздничный пост родственнице в своем Facebook. В частности, артистка показала, как выглядит ее внучка-красавица, и адресовала ей теплые слова с поздравлениями и пожеланиями.

Светлана Белоножко с внучкой

"Сегодня (27 марта - прим. ред.) нашей Светланке исполняется 17 лет! Наша кроха уже выросла! Любим безгранично, счастливой судьбы желаем, пусть все мечты сбываются!" – адресовала артистка внучке.

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Кроме того, Светлана Белоножко поделилась архивными фото. Она показала свою внучку еще совсем маленькой. Также певица поделилась архивными снимками, где был и ее покойный муж Виталий Белоножко. На кадрах он был запечатлен с юными внуками.

Светлана и Виталий Белоножко с внуками

Напомним, недавно в семье певицы Анастасии Приходько был праздник. У младшего сына исполнительницы был день рождения. Артистка опубликовала редкие фото 4-летнего Луки, на которых показала, как он заметно подрос .