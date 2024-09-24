Светлана Белоножко удивила суммой, которую получает за звание заслуженной артистки: "Стыдно говорить"

Певица Светлана Белоножко раскрыла, какую прибавку к пенсии получает за звание заслуженной артистки Украины.

Почетное звание исполнительница получила еще в далеком 1995 году. В интервью Славе Демину артистка честно признается, что оно ей греет душу. Также певица убеждена, что лишать такого звания не стоит, за исключением предателей. Хотя Светлана Белоножко признает, что это отголосс советщины, однако пусть у артистов почетные звания остаются, тем временем назначать современным уже не стоит.

Светлана Белоножко / Фото: скриншот с видео

"Мне греет душу звание заслуженной артистки Украины. Я считаю, это наши маленькие "Оскары" в жизни. Мне не нравится, когда сейчас говорят: "Нужно это позабирать". Нет, это неправильно. Сейчас оно пахнет советщиной. Думаю, уже надо заканчивать., а те, которые получили, мы с ними и останемся. А новые артисты пусть получают свое имя, это дороже", — делится певица.

Кстати, за звание заслуженной артистки Украины Светлана Белоножко получает прибавку к пенсии. Правда, как признается исполнительница, это совсем небольшая сумма, о которой ей даже стыдно и говорить. Больше звания заслуженной артистки певице ничего не дает.

Светлана Белоножко / Фото: скриншот с видео

"Звание ничего не дает. Прибавка к пенсии, кажется, какие-то копейки. Я даже не знаю, сколько. Это даже стыдно об этом говорить, об этом всем. Никаких преференций нет. Коммунальные я плачу по полной цене, за все плачу, все покупаю, ничего зря мне не дается", — добавила знаменитость.

Напомним, ранее Светлана Белоножко призналась, сколько зарабатывает в месяц. Также исполнительница делилась, что именно ей приносит доход.

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