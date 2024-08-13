Светлана Белоножко женила своего внука и показала фото со свадьбы

Заслуженная артистка Украины Светлана Белоножко женила своего внука.

Радостной новостью певица поделилась в своем Facebook. В понедельник, 12 августа, исполнительница сообщила, что ее внук Виталий Белоножко-младший женился. Избранницей юноши стала девушка по имени Софья.

Светлана Белоножко женила внука / Фото: Фото из социальных сетей

Светлана Белоножко уже и успела показать на фото самые интересные свадебные моменты. В частности, жених выбрал на праздник черный костюм с бабочкой, а вот невеста – белое платье без лишних украшений и фату. На свадьбе присутствовали только самые близкие друзья и родные.

Светлана Белоножко женила внука / Фото: Фото из социальных сетей

Артистка пожелала молодоженам счастливой супружеской жизни. Белоножко отметила, что хоть они еще совсем юные, но любовь — такая вещь, что не знаешь, когда настигнет.

Светлана Белоножко женила внука / Фото: Фото из социальных сетей

"Виталий Белоножко женился! Наш любимый внук взял в жены прекрасную девочку Софийку! Очень молодые, но любовь — это большая сила! Долго думала, сокращала, чтобы вам, друзья, показать самые интересные моменты свадьбы! Что когда приходят настоящие друзья, родные, то и свадьба удается во славу! Будьте счастливы, дорогие наши молодожены!" – поделилась Светлана Белоножко.

Светлана Белоножко женила внука / Фото: Фото из социальных сетей

Напомним, недавно олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих заговорила о свадьбе с женихом. Спортсменка рассекретила, когда они планируют заключить брак.

Эксклюзивно для Сниданка! Ярослава Магучих о своей победе на Олимпиаде в Париже!

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