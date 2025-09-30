Светлана Билоножко раскрыла, как породнилась с Лободой и свое отношение к ней во время войны

Светлана Билоножко, Светлана Лобода

Вдова народного артиста Украины Виталия Билоножко — певица Светлана Билоножко — неожиданно заговорила за родственные связи с артисткой Светланой Лободой.

Как оказалось, Лобода является крестной мамой для внучки исполнительницы. Поэтому Светлана рассказала о личном отношении к ней. Она подчеркнула, что поддерживает довольно теплые отношения с артисткой, поскольку ценит ее "уникальные" черты. Кроме того, оправдала русскоязычный репертуар звезды, который Лобода выполняет за рубежом. По словам Билоножко, такое случается редко и в основном как исключение.

"Мы очень любим Светлану Лободу. Она крестная моей внучки и вместе с моей невесткой училась в одном классе. Она потрясающая и уникальная как человек, такой доброй души. Не знаю, кто еще такой может быть, как Светлана. Но когда поет на родном языке, говорит, что это идет на ура. У нее большинство репертуара такого. А какая-то русская песня иногда проскочит, потому что просто просят и платят за это гонорар. Но это не догма. А сколько она помогала, а люди чего-то... Хотя я на это не обращаю внимания. Мои дети говорят мне, что это специальные ботофермы пишут какие-то недостойные вещи. Пусть собой займутся", — высказалась Светлана в интервью "Суспільне Культура".

Светлана Лобода

В то же время Билоножко отметила, что на самом деле относится негативно к тому, чтобы во время геноцида украинцев петь на русском украинским звездам. Более того, она заявила, что у некоторых артистов прямо интересовалась их позицией и почему они во время войны до сих пор выполняют свои русскоязычные треки. На что те отвечали, что, мол, дело в гонорарах и потребностях аудитории.

"Конечно негативно, но они едут за границу, а там нашего языка вообще не знают. А русский все знают. А если ты приехал и тебе заказывают... Вот они и выполняют. Я не оправдываю, а просто объясняю. Потому что общалась и спрашивала: "Зачем ты так?" — рассказала вдова.

