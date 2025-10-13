Светлана Билоножко раскрыла, почему на самом деле Повалий предала Украину и выбрала Россию: "Они боятся"

Светлана Билоножко и Таисия Повалий

Народная артистка Украины Светлана Билоножко, которая ранее заговорила о новых отношениях, раскрыла причину, почему на самом деле скандальная певица Таисия Повалий предала Украину и выбрала Россию.

В частности, исполнительница высказалась об артистах-предателях. Немало уроженцев Украины после начала полномасштабной войны не осудили вторжение и даже остались жить в РФ. Это и Ани Лорак, и Регина Тодоренко, и Таисия Повалий, и другие. Светлана Билоножко в интервью Наталье Влащенко говорит, что они оказались "слабыми орешками". Артистка предполагает, что эти скандальные певцы боялись потери состояния и славы, а также настолько слились с Россией, что просто закрывают глаза на правду.

"Россия их просто съела, проглотила. А почему? Потому что они слабые орешки! С одной стороны, они боятся потерять все, с другой - они уже прилипли сердцем и душой и даже не видят правды", - говорит певица.

Таисия Повалий

Кстати, Светлана Билоножко в свое время вместе с мужем помогала Таисии Повалий в развитии карьеры. Исполнительница предполагает, что та уехала в Россию, ведь выбрала деньги и потеряла свою совесть. Однако Билоножко убеждена, что ни в Украине, ни впоследствии в РФ, артистам-предателям место не найдется.

"Они, видимо, почувствовали вкус других денег, а потом они потеряли еще и совесть, или ее просто не было. Она думает, что все время будет в славе в России? Ничего подобного! Ее они тоже сгребут и уберут. Все когда-то заканчивается! Она ни нам не нужна, ни там. Я не уверена, что будет то, чего они хотят", - подытожила артистка.

Отметим, Таисия Повалий еще до полномасштабной войны дала понять, что поддерживает захватническую политику России. После 24 февраля 2022 года мнение исполнительницы не изменилось. Она не только осталась в РФ, но и стала открыто поддерживать пропаганду. В октябре 2022 года Повалий попала в санкционный список Украины, а в том же месяце 2024-го - у предательницы конфисковали имущество в пользу государства.

