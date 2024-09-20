Светлана Билоножко рассказала о бизнесе 22-летнего внука и его жену: "Вместе свернут горы"

Заслуженная артистка Украины Светлана Билоножко рассказала о подробностях личной жизни внука Виталия, который недавно женился на девушке по имени София.

Как говорит исполнительница, Виталий Билоножко-младший обрел не только настоящую любовь, но и собственное призвание. В частности, 22-летний парень уже основал свой успешный бизнес, направленный на работу с рекламой. А вот жена внука Билоножко София сейчас учится на микробиолога и совмещает это с преподаванием на английском. По мнению Светланы, пара является образцом надежной супружеской жизни.

"Виталий занимается рекламой, монтажом. Его фирма, которую он открыл с другом, вообще на третьем месте. А вот Соничка – микробиолог, вирусолог. У нее мама за границей работает биологом и очень успешно, они создают лекарства. Она (София – прим. ред.) еще учится и преподает уже в английской школе, главный специалист. Думаю, что им очень комфортно вдвоем. Поэтому хороший выбор у нашего Виталика. Они вместе свернут горы", - сказала Светлана Билоножко в интервью Rostyslove Production.

Внук Светланы Билоножко с женой Софией / Фото: Фото из социальных сетей

Также артистка поделилась, что на свадьбе молодоженов, которую они организовывали полностью самостоятельно, выступил друг их семьи – певец Павел Зибров. Исполнитель спел несколько хитов и заставил всех танцевать.

"Наши молодые – большие молодцы. Они сами организовывали свою свадьбу. Их родители только слушались. На свадьбе не было звездных гостей. Единственное, был Павел Зибров. Мы обожаем его, у него доброе сердце. Он пришел и спрашивает, можно ли спеть. Вся молодежь вскочила и начала танцевать", — призналась знаменитость.

Напомним, недавно певец Павел Зибров и его возлюбленная Марина отметили особое событие. По этому случаю музыкант обратился к жене и показал с ней редкое фото.

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