Светлана Билоножко резко раскритиковала конфликт Винника с его экс-продюсером: "Сделал неправильно"

Певица Светлана Билоножко отреагировала на скандальное поведение коллеги Олега Винника, который живет во время войны в Германии.

В частности, исполнительница вспомнила ссору продюсера Александра Горбенко с его бывшим подопечным Винником. По мнению Билоножко, их конфликт не должен выходить за рамки личного общения. В частности, потому, что к началу войны они оба заработали немалую сумму средств с гастролей по Украине.

"Не поддерживаю такой разрыв Горбенко с Винником. Не выносите мусор из дома. Ну сохраните то, что было хорошее между вами. Вы как продюсер и исполнитель заработали кучу денег, поднялись на этом, вас люди полюбили. Зачем вы потом это выносите на усмотрение всех подряд. Этого не нужно делать", – поделилась артистка в интервью Rostyslove Production.

Олег Винник и Александр Горбенко

Тем не менее, Светлана убеждена, что Олег все же может восстановить свой прежний успех на украинской сцене. И для этого, по словам певицы, ему нужно вернуться в Украину и быть вместе со своим народом и не отказываться от выступлений на передовой.

"Думаю, что Олег сделал неправильно. Если он так сильно захочет, то может возвращаться. И делать это не тогда, когда будет победа, а когда тяжело. Если он сейчас вернется и начнет вместе с нами ездить к военным и выступать, тогда все сразу забудется. Надо какая-то реабилитация, иначе быть не может. Поехал себе тихонько, а потом тихонько будет праздновать с нами победу – и до свидания! Надо честно. Я считаю, если хочешь реабилитации – возвращайся прямо сейчас", - объяснила исполнительница.

Напомним, недавно Светлана Билоножко ответила, имеет ли она доплату к пенсии за звание заслуженной артистки Украины.

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