Светлана Билоножко высказалась об отношении к невестке и увлечениях 16-летней внучки

Заслуженная артистка Украины Светлана Билоножко рассекретила, в каких отношениях с невесткой Мариной и 16-летней внучкой Светланой.

По словам знаменитости, ее семья, прежде всего, очень слаженная и постоянно решает любые вопросы коллективно. Так, Светлана вспомнила свою невестку, которая всегда дает дельные советы, к которым она прислушивается.

"Марина просто главный консультант. Она очень женственная. Я обязательно советуюсь с детьми, мы собираемся вместе, решаем все в мелочах" – рассказала Билоножко в интервью Rostyslove Production.

Светлана Билоножко с невесткой (слева)

Кроме того, также тесную связь Билоножко имеет с 16-летней внучкой. Как говорит певица, Светлана-младшая увлекается моделингом и хорошо разбирается в тенденциях моды. Поэтому юная девушка всегда помогает своим родным в выборе одежды.

"Светланочке 16 лет и она ходит в 10 класс. Она еще не определилась окончательно (с профессией – прим. ред.). Но она увлекается моделингом, смотрит fashion week, знает все тенденции в моде и макияже. она – главный стилист. Как скажет Светланочка – так мы и поступаем. Это может ощущать только юная девочка и при этом она попадает в яблочко. Но она скромная леди. Такая, как я когда-то была в юности – худенькая. Она чувствует и правильно видит", – делится артистка.

Внучка Светланы Билоножко

Напомним, недавно Светлана Билоножко рассказала о своем внуке Виталии и какой бизнес он открыл в 22 года.

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