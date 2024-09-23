Светлана Белоножко призналась, сколько зарабатывает в месяц и что ей приносит доход

Заслуженная артистка Украины Светлана Белоножко рассекретила, сколько зарабатывает в месяц и что именно ей приносит доход.

Знаменитость говорит, что свой заработок обдумывала заранее. В частности, у артистки есть пассивный доход: у нее есть объекты недвижимости, которые она сдает в аренду. Кроме того, Светлану Белоножко приглашают на корпоративы. Обычно в месяц у знаменитости получается заработать около двух тысяч долларов.

Светлана Белоножко / Фото: скриншот с видео

"Есть некоторые корпоративы, меня приглашают. У меня есть своя программа, я работаю. Пассивный доход у меня есть – это недвижимость, я сдаю. Конечно, я думала об этом преждевременно, потому что это очень важно, какая-то подушка должна быть. Сейчас мой заработок в месяц – это не более 2 тысяч долларов, раньше было больше, а сейчас меньше”, – рассказала артистка в интервью Славе Демину.

Сейчас Светлана Белоножко самостоятельно справляется со своими финансовыми обязанностями. Дети артистки в этом отношении не помогают. Впрочем, если потребуется, то они не оставят маму. Кстати, рассказала Светлана Белоножко и о расходах. Как призналась артистка, ежемесячно она тратит немало средств, особенно на себя.

Светлана Белоножко / Фото: скриншот с видео

"За коммуналку я сама расплачиваюсь. Я сама плачу все, мне это не накладно. Если у меня будет такая потребность, мне дети будут помогать, но пока что у меня нет такой нужды. Я много трачу на себя", — добавила звезда.

Напомним, недавно Светлана Белоножко рассказывала о бизнесе 22-летнего внука. Также артистка вспомнила, как его женила.

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