Светлана Лобода демонстративно ответила на упреки в отказе от украинского гражданства

Артистка показала свой паспорт с гражданством.

Певица Светлана Лобода отреагировала на слухи о том, что она отказалась от гражданства Украины и якобы получила гражданство Мальты.

Как артистка уже не раз говорила, она долгое время проживает в Европе, где у нее есть дом. Впрочем, где именно, не уточняла. Чтобы поставить точку в домыслах и обсуждениях, в Instagram Лобода показала свой действительный паспорт и он – украинский:

"У меня одно гражданство. Было, есть и будет. И оно украинское!" – написала под видео со своим паспортом певица.

Также Лобода рассказала, что помогает всем, чем может и как может:

"За 21 день мы сумели вывезти более 90 семей, среди них дети, бабушки, мамы. Расселили и помогли с продовольствием на ближайшие недели. Круглосуточно решаем проблемы с документами. Доставляем гуманитарную помощь везде, где есть доступ. Я делаю все, что в моих силах, чтобы помогать каждую минуту, каждому человеку, которого еще можно спасти. И я буду делать это, пока хватит моих сил!" – отметила знаменитость.

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