Светлана Лобода лично анонсировала концерт в Одессе: "Моя родная Украина, я скучала"

Артистка в 2017 году переехала в Россию.

Певица Светлана Лобода лично анонсировала свой концерт в Одессе, который состоится 14 августа.

На странице в Instagram артистка разместила видео нарезками из ее выступлений и клипов и пообещала порадовать фанов любимыми хитами. Кроме того знаменитость заявила, что она "очень соскучилась" по Украине.

"Моя родная Украина! Я так соскучилась! Безумно рада анонсировать долгожданный концерт в Одессе, который состоится 14 августа в Ibiza Beach Club. Обещаю, вас ждет грандиозный вечер с жаркими танцами, любимыми хитами и, конечно, премьерами. Мы готовим множество сюрпризов — впервые представлю моим любимым одесситам наш новый трек "ALLO" — подписала видео Лобода.

Напомним, что в 2017 году Светлана Лобода поехала в Россию, где сейчас живет и работает. До переезда исполнительница дала интервью российскому Первому каналу, в котором пожаловалась на угрозы украинских радикалов и журналистов. Последний раз Лобода выступала в Украине на закрытой вечеринке в Киеве в марте этого года.

На прошлой неделе также стало известно о двух концертах певицы Ани Лорак в Одессе. Артистка впервые за семь лет даст концерт в Украине.

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